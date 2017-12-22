Возле восточного побережья Филиппин затонул пассажирский паром

21 Декабря 2017 12:03

Срочные новости приходят с Филиппин. Возле восточного побережья страны затонул пассажирский паром. На его борту находился 251 человек. Сообщается, что в результате инцидента есть погибшие. Их число устанавливается. В зоне ЧП проходит поисково-спасательная операция.