Главная>>В мире>>ВОЗ не подтвердила информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума
В мире
RSS
ВОЗ не подтвердила информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 17:03

ВОЗ не подтвердила информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума

ВОЗ не смогла официально подтвердить информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума.

В ВОЗ пояснили, что у них нет своих представителей в этом районе и все сведения организация получила от "партнеров в сфере здравоохранения".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =