ВОЗ не подтвердила информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума

11 Апреля 2018 17:03

ВОЗ не смогла официально подтвердить информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума.

В ВОЗ пояснили, что у них нет своих представителей в этом районе и все сведения организация получила от "партнеров в сфере здравоохранения".