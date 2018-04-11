В мире
11 Апреля 2018 17:03
ВОЗ не подтвердила информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума
ВОЗ не смогла официально подтвердить информацию о пострадавших при химатаке в сирийском городе Дума.
В ВОЗ пояснили, что у них нет своих представителей в этом районе и все сведения организация получила от "партнеров в сфере здравоохранения".
Другие новости
11.04.2018 17:02 / В мире Дональд Трамп за последние три часа опубликовал сразу несколько постов в своем Twitter
11.04.2018 17:01 / В мире На месте крушения военного самолета в Алжире найден пострадавший
11.04.2018 15:03 / В мире Мир следит за событиями вокруг Сирии
11.04.2018 15:00 / В мире 247 тел погибших обнаружили в районе крушения военного самолета в Алжире
11.04.2018 13:10 / В мире Россия и Египет возобновляют авиасообщение
11.04.2018 13:00 / В мире Ил-76 упал вскоре после взлета с военной базы в 50-ти километрах от Алжира
11.04.2018 12:09 / В мире США могут атаковать в Сирии несколько целей
11.04.2018 12:06 / В мире Совбез ООН не принял ни одну из трех представленных резолюций по Сирии
11.04.2018 12:04 / В мире В Алжире разбился военный самолет
11.04.2018 08:04 / В мире Авиакатастрофа в центре Хабаровска
11.04.2018 07:07 / В мире Марк Цукерберг на сенатских слушаниях признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями
11.04.2018 07:03 / В мире Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии
11.04.2018 07:01 / В мире В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы
10.04.2018 22:10 / В мире Торговое противостояние США и Китая
10.04.2018 22:00 / В мире Кем был на самом деле дамский угодник Джакомо Казанова
10.04.2018 21:45 / В мире Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обещает стать одним из самых громких событий
10.04.2018 21:32 / В мире Европа в плену транспортного коллапса из-за забастовок в Германии и Франции
10.04.2018 19:03 / В мире Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее