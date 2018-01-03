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Восточная Канада готовится к мощному снежному шторму
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3 Января 2018 08:05

Восточная Канада готовится к мощному снежному шторму

Он принесет до 25 сантиметров снега за несколько часов. При этом непогода будет сопровождаться штормовым ветром. А в атлантических канадских провинциях ожидаются экстремальные морозы - до минус 35 градусов.

  

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