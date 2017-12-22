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Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии прошел в столице Казахстана
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22 Декабря 2017 19:01

Восьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии прошел в столице Казахстана

Кроме сторон конфликта, в нем приняли участие представители стран-гарантов: Ирана, России и Турции, а также делегаты из стран-наблюдателей - США и Иордании. Результатом стало принятие документа по разминированию, а также положения по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных. Удалось согласовать дату проведения Конгресса сирийского национального диалога, он состоится в Сочи 29–30 января. Очередные же сирийские переговоры состоятся в Астане в феврале.

  

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