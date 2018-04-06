Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален официально завершил спортивную карьеру

3 Апреля 2018 19:05

Об этом легендарный норвежец сообщил, едва сдержав слезы, на специально организованной пресс-конференции. Основная причина, по словам биатлониста, проблемы со здоровьем, в частности с сердцем.

Уле-Эйнар Бьорндален, 8-кратный олимпийский чемпион по биатлону (Норвегия): "Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет. Я бы хотел сказать, что уже от всего устал, но это совсем не так. Я хотел принять решение после Пасхи, но, обсудив ситуацию с нашей командой врачей, уже зимой я пришел к выводу, что лучше уйти сейчас. Этот сезон был не очень хорошим, но тому есть свои причины. С мерцательной аритмией я столкнулся еще летом. Проблему вроде бы решили, я снова набрал хорошую форму, однако потом случилось новое мерцание. А в конце сезона еще одно. Врачи говорили, что серьезного риска для здоровья нет, но со спортивной активностью лучше заканчивать".

44-летний норвежец шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира, более того на этих планетарных соревнованиях он побил рекорд по числу побед. На счету Бьорндалена 13 медалей Олимпиады – 8 золотых, 4 серебряные и одна бронзовая. Уле-Эйнар 45 раз поднимался на подиум чемпионата мира, 20 из них - на золотой пьедестал. Бьорндален - самый титулованный биатлонист в истории.

В минувшем сезоне биатлонист не смог пробиться в состав сборной Норвегии и полетел в Пхенчхан с командой Беларуси. На протяжении всего старта Уле-Эйнар поддерживал свою супругу Дарью Домрачеву. И вот, как она отреагировала на важное решение своего мужа: "Уле-Эйнар Бьорндален! Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни - пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель".