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Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо
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26 Апреля 2018 19:07

Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

Фигура первой леди в синем платье была установлена рядом с фигурой президента США Дональда Трампа. Одним из первых экспозицию посетил бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который отметил поразительное сходство. Мелания Трамп пользуется большой популярностью в Штатах. Многие американские женщины считают ее своим кумиром и стремятся добиться сходства с первой леди, прибегая к пластической хирургии.

  

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