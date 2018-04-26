Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

26 Апреля 2018 19:07

Фигура первой леди в синем платье была установлена рядом с фигурой президента США Дональда Трампа. Одним из первых экспозицию посетил бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который отметил поразительное сходство. Мелания Трамп пользуется большой популярностью в Штатах. Многие американские женщины считают ее своим кумиром и стремятся добиться сходства с первой леди, прибегая к пластической хирургии.