4 Апреля 2018 15:01

Вопрос освобождения военнопленных обсудит сегодня в Минске контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе. В конце прошлого года стороны провели первый за 15 месяцев обмен: Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР около 240. На предыдущем заседании контактной группы было отмечено значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня и уменьшение количества жертв среди гражданского населения. Продолжается также обсуждение практических шагов для восстановления и обеспечения связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Коснутся и темы местных выборов, вопросов водоснабжения.