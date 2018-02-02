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Вопрос мигрантов накаляет обстановку и в Германии
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4 Февраля 2018 12:02

Вопрос мигрантов накаляет обстановку и в Германии

В Котбусе (а это второй по величине город земли Бранденбург) прошли демонстрации сторонников и противников беженцев. В январе вооруженные ножами подростки из Сирии два раза нападали на местных жителей. Конфликты и столкновения между жителями города и нелегалами происходят практически ежедневно. Отметим, население Котбуса 100 тысяч человек, а город принял около 8 тысяч мигрантов, что превышает положенную квоту. Городские власти заявляют, что часть из них планируют направить в другие города.


  

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