Вопрос мигрантов накаляет обстановку и в Германии

4 Февраля 2018 12:02

В Котбусе (а это второй по величине город земли Бранденбург) прошли демонстрации сторонников и противников беженцев. В январе вооруженные ножами подростки из Сирии два раза нападали на местных жителей. Конфликты и столкновения между жителями города и нелегалами происходят практически ежедневно. Отметим, население Котбуса 100 тысяч человек, а город принял около 8 тысяч мигрантов, что превышает положенную квоту. Городские власти заявляют, что часть из них планируют направить в другие города.



