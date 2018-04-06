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Вооруженное нападение на университет в Турции
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5 Апреля 2018 17:00

Вооруженное нападение на университет в Турции

4 человека погибли в результате вооруженного нападения на университет в городе Эскишехир. Огонь открыл преподаватель вуза по своим же коллегам в здании педагогического факультета. Он задержан. Обстоятельства выясняются.

  

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