Военный самолет-заправщик разбился на учениях в Китае

2 Февраля 2018 09:00

Погибли 12 человек. У экипажа были парашюты, но ими не смогли воспользоваться из-за падения на большой скорости. Известно, что лайнер не был оснащен системой катапультирования. Это уже вторая авиакатастрофа на маневрах в Китае за эту неделю. В понедельник разбился военный самолет также в провинции Гуйчжоу.