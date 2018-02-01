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Военный самолет-заправщик разбился на учениях в Китае
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2 Февраля 2018 09:00

Военный самолет-заправщик разбился на учениях в Китае

Погибли 12 человек. У экипажа были парашюты, но ими не смогли воспользоваться из-за падения на большой скорости. Известно, что лайнер не был оснащен системой катапультирования. Это уже вторая авиакатастрофа на маневрах в Китае за эту неделю. В понедельник разбился военный самолет также в провинции Гуйчжоу. 

  

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