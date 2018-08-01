Военные учения НАТО стартуют в Грузии

Сегодня в Грузии стартуют масштабные многонациональные военные учения НАТО. Маневры под названием "Достойный партнер" проводятся здесь в 4-й раз и продлятся 15 дней. В них участвуют 3 000 солдат из 13 стран. Цель учений - улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости вооруженных сил Грузии, США и НАТО, а также обеспечение безопасности в Черноморском регионе. В тренировках планируется задействовать 450 единиц боевой техники.