Во время схода лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста

26 Декабря 2017 07:04

Это два местных жителя и мужчина из Франции. Еще два скалолаза чудом остались живы - их нашли спасатели. Пострадавших экстренно госпитализировали. Из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в рождественский сочельник были эвакуированы около 40 человек. Почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.