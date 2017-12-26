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Во время схода лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста
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26 Декабря 2017 07:04

Во время схода лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста

Это два местных жителя и мужчина из Франции. Еще два скалолаза чудом остались живы - их нашли спасатели. Пострадавших экстренно госпитализировали. Из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в рождественский сочельник были эвакуированы около 40 человек. Почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.

  

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