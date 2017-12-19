Во время протестов в Аргентине пострадали более 160-ти человек

19 Декабря 2017 19:02

Во время протестов против пенсионной реформы в Аргентине пострадАли более 160-ти человек. Из них около 80-ти - сотрудники правоохранительных органов. Демонстранты бросали бутылки и дымовые шашки, полиция ответила слезоточивым газом. Задержаны около 50-ти человек. Правительство Аргентины планирует реформу для снижения госдефицита. Активисты заявляют, что это приведет к урезанию пенсионных выплат. Сейчас документ находится на рассмотрении у депутатов.