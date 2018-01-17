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Во время матча мяч попал девочке в висок
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18 Января 2018 09:00

Во время матча мяч попал девочке в висок

В мужской части турнира произошел курьезный момент. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во время матча с аргентинцем Леонардо Майером при подаче попал девочке в висок. Испанец сначала неестественно посмеялся, но позже принес девочке извинения.

Как видим, девочка однако не расстроилась, а наоборот, улыбнулась. Надаль обыграл Майера в трех сетах. В следующем круге испанец встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

  

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