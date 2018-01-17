Во время матча мяч попал девочке в висок

18 Января 2018 09:00

В мужской части турнира произошел курьезный момент. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во время матча с аргентинцем Леонардо Майером при подаче попал девочке в висок. Испанец сначала неестественно посмеялся, но позже принес девочке извинения.

Как видим, девочка однако не расстроилась, а наоборот, улыбнулась. Надаль обыграл Майера в трех сетах. В следующем круге испанец встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.