Во многих европейских городах также вспоминали жертв холокоста

27 Января 2018 09:12

В Европейском парламенте в Брюсселе накануне почтили память жертв. В первом ряду сидели бывшие узники нацистских концлагерей. Парламент Хорватии начал свою сессию в пятницу с минуты молчания. В Эстонии еврейская община вместе с Министерством образования и науки провела на еврейском кладбище в Рахумяэ мемориальную церемонию. В Белграде так же почтили память погибших.