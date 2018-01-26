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Во многих европейских городах также вспоминали жертв холокоста
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27 Января 2018 09:12

Во многих европейских городах также вспоминали жертв холокоста

В Европейском парламенте в Брюсселе накануне почтили память жертв. В первом ряду сидели бывшие узники нацистских концлагерей. Парламент Хорватии начал свою сессию в пятницу с минуты молчания. В Эстонии еврейская община вместе с Министерством образования и науки провела на еврейском кладбище в Рахумяэ мемориальную церемонию. В Белграде так же почтили память погибших.  

  

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