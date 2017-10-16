В Тулузе проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов

16 Октября 2017 17:00

Сейчас она объединяет более 400 космонавтов и астронавтов из 37 стран. А уже в следующем году этот крупнейший мировой форум будет принимать Беларусь. Все участники с нетерпением ждут поездки в нашу страну, отмечают члены белорусской делегации.