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В Тулузе проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов
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16 Октября 2017 17:00

В Тулузе проходит международный конгресс Ассоциации участников космических полетов

Сейчас она объединяет более 400 космонавтов и астронавтов из 37 стран. А уже в следующем году этот крупнейший мировой форум будет принимать Беларусь. Все участники с нетерпением ждут поездки в нашу страну, отмечают члены белорусской делегации.

  

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