Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов перед Новым годом

29 Декабря 2017 12:03

21-летнего молодого человека арестовали в Лионе. А 19-летнюю девушку - в Париже. Уточняется, что они не были знакомы друг с другом. Однако при этом оба через соцсети поддерживали связь с боевиками "Исламского государства". Юноша намеревался совершить нападение на полицейских, а девушка - осуществить атаку в провинции. Сообщается, что молодой человек испытывал проблемы с душевным здоровьем. Еще за месяц до задержания он пребывал в одной из психиатрических лечебниц Лиона.