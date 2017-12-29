Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке терактов

29 Декабря 2017 19:03

21-летнего молодого человека арестовали в Лионе. А 19-летнюю девушку - в Париже. Они не были знакомы друг с другом, но оба поддерживали связь с боевиками "Исламского государства" через социальные сети. Юноша готовился совершить нападение на полицейских, а девушка - атаку в провинции.

Тем временем полиция Нью-Йорка в преддверии Нового года пройдет специальный курс по предотвращению терактов. 31 декабря на центральных улицах Большого яблока и, конечно, на Таймс-сквер соберутся сотни тысяч человек. На фоне терактов в мире власти Нью-Йорка заверили, что предпримут все необходимые меры безопасности.