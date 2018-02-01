Во Франции тысячи студентов вышли на улицы из-за университетской реформы

2 Февраля 2018 12:10

У парижских выпускников колледжей отбирают преимущество при поступлении в вузы. До реформы их принимали отдельным конкурсом. Также упраздняют отбор абитуриентов по принципу лотереи. Иметь значение будут только итоги вступительных экзаменов.