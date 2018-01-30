Во Франции сохраняется оранжевый уровень из-за наводнения

30 Января 2018 19:04

Уровень воды в Сене достиг пика. Если дожди не прекратятся, ситуация осложнится еще больше. А вот жители винят власти в закатывании Парижа в бетон: воде просто некуда уходить. Столица Франции, которая по правилам города на реке должна быть ситом, стала тарелкой. И рискует когда-нибудь полностью утонуть, пишут местные СМИ. Тему продолжит Вадим Мартишевский.

Уровень воды в Сене не превысит шести метров, но почти до них дойдет. Такими сдержанными фразами мэрия Парижа успокаивает жителей. Наводнение пока не сравнится с бедствием двухлетней давности, но по своим масштабам очень близко к нему.

Под водой оказались дорожки вдоль Сены. Не ходят туристические катера, закрыты несколько железнодорожных станций, крыло "Лувра", Эйфелева башня и расположенные на набережной кафе с ресторанами.

Из-за удара стихии эвакуированы около полутора тысяч человек. По прогнозам синоптиков, регион вновь ожидают дожди. Завтра Париж может не обойти стороной очередной циклон. В пригородах французской столицы полторы тысячи домов до сих пор остаются без электричества. Ряд школ пришлось закрыть.

Патрик Галуа, метеоролог:

"О том, что подобные явления участятся в будущем, не стоит зарекаться. Это лишь один из аспектов климата. Иногда во Франции зимы очень влажные, а порой холодные или совсем сухие. Как это было в прошлом году. Непредсказуемость климата вполне естественна".

"Великим французским потопом" называют бедствие 1910 года, когда вода в реке достигла рекордной отметки в восемь метров 60 сантиметров. В то время тысячам жителей кварталов вдоль Сены пришлось эвакуироваться. Страховые компании в ужасе от предстоящих убытков. Они, видимо, будут больше, чем при наводнении 2016-го. Тогда только в Париже было подано деклараций почти на полтора миллиарда евро.