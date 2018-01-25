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Во Франции школьный автобус столкнулся с автомобилем
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25 Января 2018 19:05

Во Франции школьный автобус столкнулся с автомобилем

Срочные новости приходят в эти минуты из Франции. В департаменте Жер школьный автобус столкнулся с автомобилем. 27 человек пострадали. В момент аварии в автобусе находились 45 детей и 5 взрослых.

  

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