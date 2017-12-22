Во Франции не утихает молочный скандал

22 Декабря 2017 08:04

Крупнейший производитель молочных продуктов "Лакталис" вновь отзывает свою продукцию по всему миру - почти тысячу партий питания для младенцев. Есть опасения, что она может быть заражена бактериями сальмонеллы. Отметим, компания "Лакталис" поставляет детское питание в более чем 100 стран и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции.