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Во Франции не утихает молочный скандал
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22 Декабря 2017 08:04

Во Франции не утихает молочный скандал

Крупнейший производитель молочных продуктов "Лакталис" вновь отзывает свою продукцию по всему миру - почти тысячу партий питания для младенцев. Есть опасения, что она может быть заражена бактериями сальмонеллы. Отметим, компания "Лакталис" поставляет детское питание в более чем 100 стран и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции. 

  

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