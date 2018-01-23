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Во Франции на работу не вышли сотни тюремных надзирателей
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23 Января 2018 08:02

Во Франции на работу не вышли сотни тюремных надзирателей

В Марселе охранники жгли костры прямо у главных ворот и заблокировали вход. Причина беспорядков - нападение заключенного-исламиста на трех надзирателей на севере страны. Сейчас активисты требуют создать в тюрьмах отдельные блоки для таких заключенных, которых должен охранять специально обученный персонал. При этом на фоне акций протеста произошло еще несколько нападений на надзирателей.
  

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