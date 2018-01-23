Во Франции на работу не вышли сотни тюремных надзирателей

23 Января 2018 08:02

В Марселе охранники жгли костры прямо у главных ворот и заблокировали вход. Причина беспорядков - нападение заключенного-исламиста на трех надзирателей на севере страны. Сейчас активисты требуют создать в тюрьмах отдельные блоки для таких заключенных, которых должен охранять специально обученный персонал. При этом на фоне акций протеста произошло еще несколько нападений на надзирателей.