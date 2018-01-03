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Во Франции четверо бандитов ограбили антикварный салон
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3 Января 2018 12:03

Во Франции четверо бандитов ограбили антикварный салон

Во Франции четверо бандитов ограбили антикварный салон на сотни тысяч евро. Мужчины были вооружены автоматами и ружьями. Инцидент произошел в городе Сен-Тропе. После ограбления за преступниками погнались полицейские. Во время погони и перестрелки никто не пострадал, но поймать грабителей не смогли.

  

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