Внеочередные парламентские выборы стартуют сегодня в Каталонии

21 Декабря 2017 07:10

Такое решение было принято в октябре после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил каталонский парламент и отправил в отставку президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Согласно опросам, на первое место претендуют центристская партия "Граждане" и "Левые республиканцы Каталонии". Выступающая за независимость партия находящегося в Брюсселе Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" может занять третье место. Накануне в Барселоне был объявлен день тишины. Сегодня в автономии объявили неучебный день, так как школы превратятся в избирательные участки.