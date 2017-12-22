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Внеочередные парламентские выборы стартуют сегодня в Каталонии
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21 Декабря 2017 07:10

Внеочередные парламентские выборы стартуют сегодня в Каталонии

Такое решение было принято в октябре после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил каталонский парламент и отправил в отставку президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона. Согласно опросам, на первое место претендуют центристская партия "Граждане" и "Левые республиканцы Каталонии". Выступающая за независимость партия находящегося в Брюсселе Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" может занять третье место. Накануне в Барселоне был объявлен день тишины. Сегодня в автономии объявили неучебный день, так как школы превратятся в избирательные участки.

  

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