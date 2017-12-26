Власти Турции провели на юге страны масштабные антитеррористические рейды

26 Декабря 2017 15:03

Арестованы 12 человек. Все подозреваются в связях с группировкой "Исламское государство". Задержанные являются гражданами Турции и Сирии, они планировали совершить теракты на территории страны во время празднования Нового года. Ранее спецоперация прошла в Стамбуле. Там арестованы 22 человека.