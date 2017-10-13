11 Октября 2017 21:22

Власти Туркменистана аннулируют беспрецедентные льготы для населения. До сих пор гражданам бесплатно предоставлялись газ, вода, электричество, пищевая соль. Накануне президент страны подписал постановление об упорядочении потребительских тарифов на природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги. На смену сложной экономической ситуации за годы независимости в Туркменистан пришло время, когда из года в год повышаются доходы населения, создано большое количество рабочих мест. В связи с этим туркменский лидер поддержал поэтапное введение платежей за коммунальные услуги.