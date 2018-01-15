15 Января 2018 12:07

Власти штата Гавайи изменили инструкцию по оповещению населения о ЧС из-за субботнего ложного срабатывания системы. Активация и проверка всех тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. В течение секунды можно будет отменить оповещение в случае ошибки.

Напомним, накануне на Гавайях были распространены СМС о том, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Людей призвали быстро найти убежище, заверив, что тревога не учебная. Позднее власти объявили, что сообщение отправили ошибочно.