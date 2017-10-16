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Власти Калифорнии побеждают огонь
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16 Октября 2017 08:05

Власти Калифорнии побеждают огонь

За последние сутки ситуация с лесными пожарами кардинально изменилась. В некоторых округах уже достаточно безопасно. И людям разрешили вернуться в свои дома. Удалось локализовать около 60% возгораний. Пожары в Калифорнии унесли жизни 40 человек. Сотни пропали без вести.

  

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