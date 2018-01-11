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Власти Ирака оценили ущерб, нанесенный стране "Исламским государством"
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11 Января 2018 17:03

Власти Ирака оценили ущерб, нанесенный стране "Исламским государством"

Эта сумма - сто миллиардов долларов. На восстановление пострадавших районов, по предварительным оценкам, уйдет до 10 лет. Для заинтересованных в инвестициях государств в феврале пройдет форум спонсоров восстановления страны.

  

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