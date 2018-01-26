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Власти Филиппин объявили масштабную эвакуацию в районе поселений у вулкана Майон
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29 Января 2018 12:09

Власти Филиппин объявили масштабную эвакуацию в районе поселений у вулкана Майон

На регион обрушились ливни, которые могут спровоцировать оползни из вулканических обломков. Напомним, после недавнего извержения на склоны огненной горы выброшено 25 миллионов кубометров пепла и лавы. Вскоре их начнет смывать в ближайшие реки. Селевые потоки могут оказаться настолько мощными, что полностью уничтожат поселения. Из опасной зоны уже эвакуировали более 80 тысяч человек.

  

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