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Власти Дании продлили паспортный контроль со странами Шенгенской зоны
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12 Октября 2017 07:04

Власти Дании продлили паспортный контроль со странами Шенгенской зоны

Несмотря на небольшой приток мигрантов, террористическая угроза по-прежнему остается актуальной, так как в другие страны Европы пребывает немало беженцев. Важным условием для свободного передвижения внутри Евросоюза является поддержка контроля над внешними границами стран ЕС.
  

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