В мире
25 Января 2018 08:08
Власти Бельгии планируют ужесточить закон по борьбе с нелегальной миграцией
Он позволит полиции вторгаться в дома и арестовывать не имеющих виз гостей и владельцев помещений. Пока у властей таких возможностей депортации нет. Некоторые бельгийцы охотно предоставляют мигрантам жилье, так как их финансирует одна из местных организаций.
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