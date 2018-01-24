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Власти Бельгии планируют ужесточить закон по борьбе с нелегальной миграцией
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25 Января 2018 08:08

Власти Бельгии планируют ужесточить закон по борьбе с нелегальной миграцией

Он позволит полиции вторгаться в дома и арестовывать не имеющих виз гостей и владельцев помещений. Пока у властей таких возможностей депортации нет. Некоторые бельгийцы охотно предоставляют мигрантам жилье, так как их финансирует одна из местных организаций.

  

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