Власти Афганистана уточнили число жертв атаки террористов на отель класса люкс "Интерконтиненталь"

22 Января 2018 07:08

Погибли 18 человек - 4 афганцев и 14 иностранцев, в том числе 6 граждан Украины. Многие пострадавшие в критическом состоянии. Напомним, нападение произошло в субботу, когда в зале проходила конференция. 6 боевиков вошли в здание через кухню. Они целенаправленно стремились убить как можно больше иностранцев и чиновников. Контртеррористическая операция продолжалась около 13 часов. Все нападавшие убиты, освобождены 153 постояльца. Перед завершением операции боевики подожгли отель. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".