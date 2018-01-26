Владимир Высоцкий. Кто кончил жизнь трагически - тот истинный поэт

25 Января 2018 21:29

Цифра 25 стала роковой и для почитателей таланта еще одной выдающейся личности. 25 июля ушел из жизни Владимир Высоцкий, ну а сегодня, 25 января, ему бы было 80.

Кто кончил жизнь трагически - тот истинный поэт. Пожалуй, у миллионов людей эта фраза ассоциируется именно с ним. В его честь названы улицы, вершины гор, астероид, звезды и даже один из сортов гладиолуса. Его песни наизусть знал практически каждый второй советский человек. Он собирал стадионы, а на спектакли с его участием всегда был аншлаг. В этот день в Москве многие приходят в дом № 3 Нижнего Таганского тупика. Вот уже 25 лет здесь находится дом-музей Владимира Высоцкого. Правда, известный поэт и музыкант в нем никогда не жил. Он работал рядом, на Таганке, а здесь иногда прогуливался. И именно сюда привел итальянских журналистов, которые снимали о нем документальный фильм. Так здание попало на кинопленку, а после смерти Высоцкого, превратилось в дом-музей.

В доме-музее Высоцкого собрана уникальная экспозиция его личных вещей. Это черновики стихов, письма, фотографии из семейного архива и театральные костюмы поэта. Например, пиджак он надевал практически на все свои авторские концерты в течение 15-ти лет. А в этом сыграл свою звездную роль Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Эмилия Хатскевич, журналист, друг семьи Высоцких:

"Володя и Нина Максимовна очень любили чай. И вот эти знаменитые чайные коробочки стояли там на полках. Нина Максимовна, когда приходила к нам в гости или приезжала на дачу, я ей всегда говорила: "Нина Максимовна, привозите свой чай, потому что мой вам не годится. Пила она только из фарфоровых чашечек и только свежезаваренный чай. Про Володю могу сказать, что он очень любил читать словари, вот оттуда многие новые слова. Он был чудесный".

На выставке можно увидеть карту мира, которая висела в кабинете Владимира Высоцкого. Кнопками на ней он отмечал свои зарубежные поездки. А в специальном аудиозале послушать популярные и знакомые многим песни музыканта.