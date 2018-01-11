Владельцы новых iPhone X пожаловались на дорогие аппараты

11 Января 2018 15:16

Они сообщили, что смартфон выдирает волосы. Во время разговора усы и борода попадают в щели между дисплеем и корпусом. И когда пользователь завершает разговор и убирает телефон от лица, вырываются волоски. Ранее аналогичная проблема была с iPhone 6 в новом корпусе. Несмотря на массовое возмущение, компания Apple никак не отреагировала на жалобы.