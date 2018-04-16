Вице-премьер Турции заморозил переговоры об участии страны в ЕС

18 Апреля 2018 08:04

Вице-премьер Турции обвиняет в несправедливости Евросоюз, который затягивает введение для страны безвизового режима и заморозил переговоры об участии страны в ЕС. Разговор о вступлении начался еще в 2005 году, но неоднократно приостанавливался из-за разногласий. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки переворота в стране летом 2016 года.