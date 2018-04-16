В мире
18 Апреля 2018 08:04
Вице-премьер Турции заморозил переговоры об участии страны в ЕС
Вице-премьер Турции обвиняет в несправедливости Евросоюз, который затягивает введение для страны безвизового режима и заморозил переговоры об участии страны в ЕС. Разговор о вступлении начался еще в 2005 году, но неоднократно приостанавливался из-за разногласий. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки переворота в стране летом 2016 года.
Другие новости
18.04.2018 09:12 / В мире Стивен Спилберг первым в истории кино заработал в прокате 10 миллиардов долларов
18.04.2018 09:10 / В мире На Кубе сегодня назовут имя нового главы государства
18.04.2018 09:08 / В мире Нападение в школе Башкортостана
18.04.2018 09:06 / В мире Сенат США обсудит ограничение возможностей американского лидера на использование военной силы за рубежом
18.04.2018 09:03 / В мире Эксперты Организации по запрещению химоружия сегодня начинают работу в сирийской Думе
18.04.2018 08:02 / В мире Япония, США и Южная Корея рассчитывают до 2020 года осуществить денуклеаризацию КНДР
18.04.2018 07:09 / В мире Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит
18.04.2018 07:07 / В мире Дональд Трамп намерен расширить экспорт американского оружия
18.04.2018 07:05 / В мире В Европе не прекращаются протесты против бомбардировок сирийской территории
18.04.2018 07:03 / В мире Совбез ООН сегодня рассмотрит доклад Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей
17.04.2018 21:16 / В мире Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
17.04.2018 21:14 / В мире Эксперты Организации по запрещению химоружия приступают к работе в городе Дума
17.04.2018 15:03 / В мире В России 50 населенных пунктов остаются в зоне подтопления
17.04.2018 15:02 / В мире Сильная гроза и шквалистый ветер в Нью-Йорке
17.04.2018 12:06 / В мире Юбилей отмечает знаменитая российская певица Валерия
17.04.2018 12:03 / В мире Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване
17.04.2018 09:06 / В мире Европа протестует против бомбардировок сирийской территории
17.04.2018 09:05 / В мире Журналисты США не нашли подтверждений химатаки в Думе