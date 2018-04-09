Главная>>В мире>>Видеохостинг YouTube обвиняют в шпионаже за миллионами детей
В мире
RSS
Видеохостинг YouTube обвиняют в шпионаже за миллионами детей
Скачать Поделиться

9 Апреля 2018 17:03

Видеохостинг YouTube обвиняют в шпионаже за миллионами детей

Обвинение выдвинули два десятка правозащитных организаций в США. По их данным, дочерняя компания корпорации Google собирала данные о лицах, не достигших 13-летнего возраста и не уведомляла родителей о подобных намерениях. За несколько лет были нарушены права более 23 миллионов детей.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =