Видеохостинг YouTube обвиняют в шпионаже за миллионами детей

9 Апреля 2018 17:03

Обвинение выдвинули два десятка правозащитных организаций в США. По их данным, дочерняя компания корпорации Google собирала данные о лицах, не достигших 13-летнего возраста и не уведомляла родителей о подобных намерениях. За несколько лет были нарушены права более 23 миллионов детей.