12 Апреля 2018 07:06

В Алжире объявлен трехдневный траур. Страна скорбит по погибшим в крушении военно-транспортного самолета. Вероятной причиной катастрофы называют перегруз. Ил-76 был рассчитан на перевозку 225 пассажиров. На борту же в момент трагедии находились почти 260 человек - военные и их родственники. Напомним, ЧП произошло вчера сразу после взлёта лайнера с авиабазы. На высоте около 50 метров у самолета загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуться обратно на аэродром. Погибли 257 человек. Выжить удалось лишь двоим.