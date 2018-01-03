Венецианский Дворец дожей ограбили

4 Января 2018 07:07

Брошь и серьги украли с выставки индийских драгоценностей. Сработавшая вовремя сигнализация преступникам не помешала, и они скрылись. Итальянская полиция сейчас проверяет записи с камер наблюдения. Объявленная стоимость украденных предметов около 30 000 евро, но на самом деле они, скорее всего, стоят миллионы, пишут итальянские СМИ. Ограбление произошло в последний день работы выставки, где представили почти 300 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции катарского шейха.