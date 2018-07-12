Великобритания в преддверии массовых протестов

12 Июля 2018
Сегодня в королевство с первым официальным визитом едет Дональд Трамп. Встречать президента США британцы будут масштабными митингами - только на улицах Лондона ожидается до 50 тысяч человек. Кстати, в столице еще вчера подготовили огромную надувную куклу, которую назвали "Малыш Трамп". Ее планируют запустить над площадью перед Парламентом в Вестминстере.

Впрочем, все мероприятия с участием главы Белого дома состоятся за пределами Лондона. Американского лидера ждет встреча с Терезой Мэй - стороны обсудят внешнеполитические вопросы, включая оборону и торговые отношения после Brexit. Следом Трамп отправится на прием к королеве Елизавете.

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