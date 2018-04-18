Великобритания со дня на день ожидает пополнение в королевской семье

19 Апреля 2018 09:09

Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз. Герцогиня Кембриджская уже находится в госпитале святой Марии, где на свет появились принц Джордж и принцесса Шарлотта. Поклонники королевской семьи разбивают возле роддома палатки и делают ставки на пол ребенка. По традиции, этот факт держится в строгом секрете. Пока принц Уильям поделился с британцами лишь идеей об имени наследника. Он сказал, что сына назвал бы Джеком, а дочь - Джеки.