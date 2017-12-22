Великобритания покинет Евросоюз до конца 2020 года

21 Декабря 2017 08:00

Об этом накануне сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

В течение переходного периода Великобритания сохранит место в ряде институтов ЕС и будет иметь право участия в некоторых совещаниях без права голоса. Кроме того, Великобритания во время переходного периода будет оставаться в общей экономической системе ЕС. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что ее страна заплатит Евросоюзу более 40 миллиардов фунтов после Brexit.