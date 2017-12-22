Главная>>В мире>>Великобритания покинет Евросоюз до конца 2020 года
В мире
RSS
Великобритания покинет Евросоюз до конца 2020 года
Скачать Поделиться

21 Декабря 2017 08:00

Великобритания покинет Евросоюз до конца 2020 года

Об этом накануне сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.

В течение переходного периода Великобритания сохранит место в ряде институтов ЕС и будет иметь право участия в некоторых совещаниях без права голоса. Кроме того, Великобритания во время переходного периода будет оставаться в общей экономической системе ЕС. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что ее страна заплатит Евросоюзу более 40 миллиардов фунтов после Brexit.  

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =