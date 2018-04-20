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Великобритания обновила систему управления ВВС
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23 Апреля 2018 08:02

Великобритания обновила систему управления ВВС

Минобороны выделит 80 миллионов фунтов стерлингов на новую компьютерную систему, которая позволит быстрее и эффективнее фиксировать попытки приближения иностранных самолетов к британским воздушным границам. Также новая система позволит летчикам ВВС координировать действия с силами западного военного блока НАТО.  
  

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