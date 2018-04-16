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Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит
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18 Апреля 2018 07:09

Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

Орбита небесного тела размером до 110 метров пролегала в 192 тысячах километрах от нашей планеты. Это примерно вдвое меньше, чем от Земли до Луны. Размеры астероида в несколько раз превышают Челябинский метеорит. Несмотря на крупный размер небесного тела, астрономы обнаружили его лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.

  

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