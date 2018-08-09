Вашингтон вводит новые санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей"

Госсдепартамент США постановил, что Россия виновна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступят в силу 22 августа. Сначала запретят экспорт в Россию электронных устройств. А через три месяца, если Кремль не даст гарантий больше не применять химоружие, ограничительные меры перейдут и в дипломатическое поле. Планируется и запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное прекращение американского экспорта.