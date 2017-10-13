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Вашингтон не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе
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14 Октября 2017 15:05

Вашингтон не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе

Его, напомню, заключили Тегеран и "шестерка" мировых держав два года назад. Это результат многолетних противостояний и переговоров. Были оговорены условия, на основании которых с Ирана снимаются санкции.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ужесточают стратегию в отношении Тегерана, и Штаты в любой момент могут разорвать ядерную сделку с Ираном. Также глава Белого дома обвинил власти этой страны в нарушении договора по мирному атому и поддержке террористов. В свою очередь иранский лидер Хасан Роухани подчеркнул, что страна полностью выполняет свои международные обязательства.

  

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