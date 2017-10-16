Главная>>В мире>>Варшава намерена отказаться от кредитной линии МВФ в размере 9 миллиардов долларов
В мире
RSS
Варшава намерена отказаться от кредитной линии МВФ в размере 9 миллиардов долларов
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 17:10

Варшава намерена отказаться от кредитной линии МВФ в размере 9 миллиардов долларов

Как говорится в заявлении Минфина Польши, экономика страны стабилизировалась. В госбюджете с января по август зафиксирован рекордный профицит - почти полтора миллиарда долларов.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =