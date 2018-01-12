Варшава может выйти из Евросоюза вслед за Лондоном

12 Января 2018 19:03

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. По мнению экс-премьера Польши, Polexit произойдет в том случае, если Польша превратится из страны, которая получает европейскую помощь, в донора. Накануне президент Польши Анджей Дуда и вовсе заявил, что жители его страны разочарованы европейской интеграцией.

Анджей Дуда, Президент Польши:

"Европейские институты должны разделить ответственность за то, что общество разочаровано интеграцией. И они должны проанализировать допущенные ошибки. Задача институтов Евросоюза - выстроить гармоничную европейскую политику, а не разделять государства и противопоставлять их друг другу. Если кто-то думает, что у него есть монополия на право строить Европу такой, какой она должна быть, не спрашивая мнения других и не признавая иных доводов, то это узурпатор европейской идеи, а не ее реформатор".

В последнее время отношения между Брюсселем и Варшавой накалились. Уже в следующем месяце на обсуждение государств ЕС может быть вынесен вопрос введения санкций в отношении Польши.