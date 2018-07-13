Вариант "мягкого Brexit" похоронит будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле

Вариант "мягкого Brexit", который согласован правительством Терезы Мэй, похоронит будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле, заявил Дональд Трамп. Лидер США отметил, что в таком случае Вашингтон, вероятнее всего, будет выстраивать отношения с Евросоюзом, а не с Великобританией. Острый вопрос глава Белого дома сегодня обсуждал на встрече с британским премьером. Вместе с тем он похвалил Мэй за существенные расходы на оборону, она же поблагодарила Президента США за высылку "российских разведчиков". А в эти минуты Дональда Трампа принимает королева Великобритании Елизавета Вторая.